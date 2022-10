Lotta greco-romana, 4 ori per i Portuali ai Campionati regionali

La Portuali Ravenna si aggiudica il terzo posto in classifica generale per club, al campionato emiliano-romagnolo di lotta greco-romana, svoltosi a Bologna sabato 15 ottobre, piazzandosi dietro i faentini, vincitori della manifestazione, e ai bolognesi secondi classificati. Il risultato è stato ottenuto grazie alle vittorie individuali di Pietro Casadei, (kg 65) e Gilles Rivalta (kg 110) nella classe Under 17 e quelle di Mikail Kashami (kg 77) e Leon Rivalta (kg 82) nella classe assoluta.

Da annoverare i secondi posti di Alessandro Romano (kg 67) e di Marco Mercatali (kg 72) nella classe Over 18, nonché i terzi posti di Marco Apostol (kg 60) e Davide Trombini (kg 65) nella classe Under 17. Un buon inizio di stagione per la compagine di via Antico Squero, di buon auspicio per i prossimi appuntamenti nazionali ad Ostia per i campionati giovanili e a Rovereto per la Coppa Italia.