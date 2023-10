Lotta greco-romana, 4 ori per i Portuali ai campionati regionali

Sabato alla palestra Lucchesi di Faenza, dove è ricominciata l’attività sportiva dopo la devastante alluvione di maggio scorso, si è disputato il campionato regionale assoluto di lotta greco-romana riservato agli atleti Over 18 ed Under 17 dell’Emilia-Romagna. Per il CSRC Portuali Ravenna sono state 4 le medaglie d'oro vinte, grazie ad Emidio Cavina, Kg 60 Over, Mikail Kashami, Kg 82 Over, Leon Rivalta, Kg 87 Over e Andrea Fabbri, Kg 60 Under.

Al posto d’onore si sono classificati Alessandro Cusano, Kg 55 Under, Alex Suliman, Kg 60 Under, mentre a vincere il bronzo sono stati Lorenzo Wehbe, Kg 55 Under, Francesco Segurini, Kg 60 Under e Riccardo Deserti, Kg 82 Over, oltre al quinto posto di Marco Apostol, Kg 71 Under.

Nella classifica per società il CSRC Portuali è salito sul terzo gradino del podio dietro al Club Atletico Bologna ed alla vincitrice Faenza Lotta. Buona la risposta degli atleti del sodalizio di via Antico Squero, che hanno partecipato numerosi all’evento regionale in vista dei prossimi appuntamenti, in particolare della Coppa Italia dell’11 novembre a Rovereto.