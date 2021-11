Lotta greco romana, Alberto Meta conquista l'argento nei 130 kg

Si è svolta sabato a Faenza la Coppa Italia di lotta greco romana. Tra oltre 25 società partecipanti con più di 80 atleti fra Junior e Senior, Usil ha portato in gara tre atleti: Alberto Meta, Ayoub Kechoun e Georghe Salcutan. Il miglior risultato è quello di Alberto Meta che ha conquistato l’argento nei 130 chili vincendo due incontri per superiorità tecnica (rispettivamente 8-0 e 9-0), ma arrestandosi in finale contro Matteo Roccaro, in forza alle Fiamme Oro. Hanno accompagnato gli atleti gli allenatori Simone Gironda e Saverio Scaramuzzi. Presente a Faenza anche Mirco Minguzzi, ex Usil oggi in forze al Gruppo sportivo dei Carabinieri, che rientrato dopo un intervento alla spalla ha portato a casa la medaglia di bronzo nella propria categoria di peso.