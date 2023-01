Lotta greco-romana, Csrs Portuali terzi classificati ai Campionati italiani assoluti

Trionfo del sodalizio ravennate che si aggiudica il terzo posto nella classifica finale al campionato italiano assoluto di lotta greco-romana, riservata agli atleti dai 18 fino ai 35 anni, vincendo ben due titoli con Leon Rivalta nei Kg 82 e Michele Zicche nei Kg 72. Leon Rivalta, ancora Under 20, dopo aver vinto tre match, si aggiudica il titolo con una finale contro l'atleta di Torino partita male, ma che con una schienata ribaltava l’esito dell’incontro.

Anche Michele Zicche, classe 1996, dopo aver battuto tre avversari, sbaragliava la finale per manifesta superiorità contro il lottatore di Catania. Una medaglia di bronzo arriva dalla categoria Kg 77 per merito di Mikail Kashami, che nella finalina incontra il compagno di squadra Marco Mercatali, anch’egli ancora Junior, che così si classifica al quinto posto.

Al grande risultato ottenuto dai lottatori dei Portuali Ravenna contribuisce anche il piazzamento di Alessandro Romano nella categoria Kg 67. Grande anche la soddisfazione di tutto lo staff guidato dal maestro Carlo Shartos e dai tecnici Federico Primelli e Brando Savini, caricati e motivati per il proseguo della stagione agonistica che vede in calendario a inizio febbraio il campionato italiano Under 20.