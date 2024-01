Lotta greco-romana, due medaglie per i Portuali ai Campionati italiani assoluti

Con tre atleti schierati la Portuali Ravenna porta a casa due medaglie, una di bronzo e una d'argento, ai Campionati italiani assoluti di lotta greco romana che si sono svolti a Ostia Lido sabato 27 gennaio. La prima medaglia arriva con Michele Zicche, che ha vinto la finale per il terzo gradino del podio nella categoria 72 kg: l'atleta ravennate (già campione di categoria lo scorso anno) era lievemente infortunato a una costola e, per questioni lavorative, non allenato al meglio, nonostante ciò è stato sconfitto solo dal vincitore della categoria Bellino, atleta in forza alle Fiamme Oro.

L'altra medaglia, purtroppo non d'oro ma d'argento, arriva da Leon Rivalta nella categoria 82 kg: il lottatore ravennate a soli 20 anni ed al suo primo anno senior era chiamato al complicato compito di difendere il titolo italiano vinto da Juniores l'anno scorso, l'impresa gli è mancata per un poco di inesperienza che ha fatto sì che a prevalere fosse il forte Maffezzoli, atleta delle Fiamme Oro di 10 anni più esperto di Rivalta. Prima esperienza agli assoluti anche per Riccardo Deserti che ha gareggiato nella stessa categoria di Rivalta, gli 82 kg, ma che ha ceduto il passo al primo incontro dopo una bella battaglia.