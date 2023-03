Lotta greco-romana, dopo il titolo italiano Leon Rivalta vince l'oro al Torneo internazionale di Tallin

Un altro grande risultato per Leon Rivalta. Il lottatore del Csrc Portuali di Ravenna si è classificato al primo posto nella categoria 82 Kg Under 20 al torneo internazionale Tallinn Open, concluso domenica in Estonia. Il torneo estone è uno dei più importanti appuntamenti giovanili di lotta olimpica a livello internazionale, al quale infatti hanno partecipato oltre 2000 lottatori, dai 10 fino ai 20 anni, provenienti da tutto il mondo, nelle specialità di lotta libera maschile e femminile, e greco-romana maschile.

A Tallinn, Leon si è imposto in ben cinque match, battendo nelle eliminatorie tre lottatori della Lituania, nella semifinale un avversario svedese e nella finalissima un lottatore ucraino, vincendo tutti gli incontri per superiorità tecnica prima del limite. Un grande risultato per la sezione lotta dei Portuali che ha cresciuto sportivamente Leon, mettendo a disposizione la struttura e le competenze di tutto lo staff, e anche per l'atleta ravennate che ha messo a frutto l’esperienza acquisita negli ultimi anni. Leon dopo aver primeggiato in Italia durante la stagione in corso vincendo anche il campionato nazionale Assoluto nonostante la giovane età (20 anni), si è dimostrato competitivo anche in campo internazionale e ora appare pronto per i prossimi appuntamenti con la maglia azzurra finalizzati al campionato europeo di classe a fine giugno.