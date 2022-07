Lotta greco-romana, Leon Rivalta sfiora il podio ai campionati europei under 20

Si è conclusa con un quinto posto e soprattutto con un po' di amaro in bocca l'importante performance di Leon Rivalta ai campionati europei under 20 che si sono svolti a partire da lunedì 27 giugno al Palapellicone di Ostia Lido (Roma). L'atleta della Portuali Ravenna, in gara nella categoria 82 kg, nella giornata di apertura del torneo ha vinto ben due incontri contro i forti avversari dell'Armenia e della Romania per poi cedere in semifinale contro il talentuoso finlandese arrivato poi secondo nella categoria.

Nella giornata di mercoledì, purtroppo, si é consumata la beffa piú grande per il ravennate durante la finale per il terzo - quinto posto, il 19enne Rivalta si é presentato all'appuntamento concentrato, carico mentalmente e preparato fisicamente, ma ha commesso una leggerezza che ha permesso al lottatore moldavo di fargli un'ancata e metterlo in schiena, vincendo così la medaglia di bronzo. Per Rivalta rimane comunque la bella prestazione in tutta la gara e la consapevolezza che la strada per migliorarsi è ancora lunga. Tutto il team della Portuali Ravenna è orgoglioso del suo risultato.