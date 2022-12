Lotta greco-romana, il ravennate Michele Zicche in oro alla Coppa Italia

Ottima prestazione dei Csrc Portuali Ravenna sabato nella gara di Coppa Italia di lotta greco-romana disputata a Lido di Ostia, con 190 lottatori provenienti da una quarantina di club da tutta Italia, nelle specialità di stile libero maschile, femminile e greco-romana, fino a 35 anni di età. Per il sodalizio ravennate arrivano due medaglie. Michele Zicche si classifica al primo posto nella categoria Kg 72. L’atleta ravennate, si aggiudica il titolo dopo aver battuto due difficili avversari per imporsi poi in finale con una gran bella performance.

Un’altra medaglia d’argento la porta a casa Leon Rivalta nei Kg 87: vincendo due incontri il ravennate approda in finale ma non riesce ad avere la meglio contro l’atleta di casa, nonostante un match combattutissimo fino all’ultimo secondo. Peccato invece per Mikail Kashami, nei 77 Kg Gr, che riesce a disputare la finalina per il bronzo ma che nonostante il netto vantaggio sul lottatore vicentino, incappa in una schienata classificandosi così al quinto posto.