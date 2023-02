Lotta greco-romana, un oro e bronzo per i Portuali ai Campionati italiani under 20

Si conclude con due medaglie la spedizione dei Portuali Ravenna ai Campionati italiani under 20 di lotta greco romana. Leon Rivalta si conferma campione d'Italia dopo il recente successo ai Campionati assoluti, questa volta nella categoria 87kg, nella quale ha letteralmente sbaragliato la concorrenza battendo tutti gli avversari per superiorità tecnica.

Ottimo terzo posto invece per Marco Marcatali, nei 77kg, con una prestazione brillante nonostante la condizione non al top dovuta ad un po' di influenza. Quarto posto finale per il poco esperto ma molto caparbio Deserti Riccardo negli 82 kg. Si ferma invece al secondo incontro la gara di Alessandro Romano che purtroppo ha subito un infortunio che lo ha condizionato. Infine Gilles Rivalta, il piu giovane degli atleti in gara, che nei 97 kg non é riuscito ad imporsim anche lui condizionato da una influenza patita nei giorni scorsi e dal pesante calo peso. La società ravennate si classifica sesta e si dice orgogliosa dei progressi fatti: "Siamo consapevoli di dover migliorare ancora tanto, torniamo a casa carichi per le nostre future competizioni".