Lotta greco-romana, ancora una vittoria per Leon Rivalta: oro in Coppa Italia

Sabato si è conclusa la Coppa Italia di lotta greco-romana disputata a Rovereto (TN) riservata ala classe Under 20, alla quale hanno partecipato 150 atleti provenienti da una trentina di club da tutta Italia. Per il CSRC Portuali di Ravenna ha vinto la medaglia d'oro Leon Rivalta, nella categoria kg 82, che dopo aver sbaragliato tre avversari per superiorità tecnica, ha vinto anche la finale prima del limite contro l’antagonista milanese.

Anche l’atleta Marco Mercatali, kg 77, ha rappresentato al torneo i colori del sodalizio ravennate, ma al primo incontro, nonostante il vantaggio acquisito, è incappato in una presa dell’avversario romano agli ultimi secondi di lotta che gli ha precluso così la possibilità di proseguire la gara. Grazie anche a questo risultato Leon Rivalta è stato convocato dalla nazionale italiana, in prospettiva dei prossimi appuntamenti internazionali.