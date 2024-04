Lotta, i 'piccoli' Portuali fanno incetta di medaglie al campionato di “gioco del cerchio”

Tante medaglie per i bambini del Csrc Portuali Ravenna, sezione Lotta, vinte al Campionato italiano di lotta “Gioco del Cerchio”, svolto domenica a Rovereto. Al campionato riservato ai bambini, maschi e femmine, dai 4 fino ai 9 anni, hanno partecipato oltre 120 giovani promesse della Lotta Olimpica di circa 25 club da tutta Italia, e per i Portuali Ravenna a vincere la medaglia d’oro, confermando il titolo Italiano della scorsa edizione, tra i Bambini è stato ancora Nicolò Balducci nei Kg 21 classe Bambini (6-7 anni).

Altre tre medaglie d’argento sono state conquistate nella classe Fanciulli (8-9 anni) da Greta Camerani, kg 47, Giulio Tarlazzi, Kg 27 e Giovanni Silvani, Kg 34, inoltre tre bronzi sono arrivati per merito di Giammarco Tremamunno, Kg 19, Ziyad Ajredinovski, kg 27 per la classe Bambini (6-7 anni) ed Andrea Arrigoni, Kg 38 nella classe Fanciulli. Per i portacolori dei Portuali Ravenna altri piazzamenti sono arrivati con Stefan Fabbri, 7° nei kg 24, Joe D’atri, 9° nei kg 30 classe Fanciulli. Grazie a questi risultati il sodalizio ravennate, guidato dal maestro Carlo Shartos e dal tecnico Andrea Pignato, sono riusciti a guadagnare il bronzo nella classifica italiana per club classe Fanciulli ed il quarto posto in quella dei Bambini, a dimostrazione del buon lavoro dedicato al settore giovanile in palestra per merito di tutto lo staff e del sostegno della Compagnia lavoratori Portuali.