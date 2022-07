Lotta, i Portuali Ravenna raccolgono 2 vittorie e 5 podi nella trasferta croata

Si é conclusa con ben 5 medaglie la spedizione dei Portuli Ravenna in quel di Zara (Croazia) al torneo internazionale di lotta olimpica "Zadar open" 2022. È stata un'esperienza positiva e formativa per i ragazzi ravennati che sono riusciti a conquistare ben 2 medaglie d'oro con Gilles Rivalta nei 100 kg e Alessio Pignato nei 59 kg.

A queste vittorie si aggiungono il secondo posto per Alice Cangini nei 59 kg di lotta femminile e i due terzi posti di Andrea fabbri nei 62 kg e di Giulia Gurioli nei 49 kg di lotta femminile. Si é fermata ai quarti invece la gara di Jacopo Ghidey nei 49 kg. Questa era l'ultima gara stagionale per i Portuali che continuano la preparazione fisica durante l'estate per arrivare a settembre pronti per la nuova stagione agonistica.