Lotta, parte bene l'anno per i Portuali: 5 medaglie conquistate al trofeo Pasi

Tante sono state le medaglie conquistate dai lottatori del Csrc Portuali Ravenna nella classica competizione di inizio anno, disputata a Faenza sabato e domenica 6 e 7 gennaio, e intitolata in memoria di Antonio Pasi, ex lottatore e dirigente faentino venuto a mancare recentemente.

Per il sodalizio ravennate hanno vinto la medaglia d'oro Leon Rivalta, Kg 82 over 18 e Gilles Rivalta, Kg 110 under 17. Al secondo posto si sono classificati Stefano Cusano, Kg 48 under 17 e Alex Suliman, Kg 55 under 17, mentre al terzo posto ha conquistato il bronzo Marco Mercatali, Kg 77 over 18. Bene anche i piazzamenti di Andrea Fabbri, Kg 60 under 17, Marco Agostino Apostol, Kg 60 under 17, Riccardo Deserti, Kg 82 over 18 e Alice Cangini, Kg 65 over 18.

Alla gara hanno partecipato circa 150 atleti provenienti da tutta Italia, nella specialità stile libero maschile e femminile, nonché nella specialità greco-romana, in preparazione dei prossimi campionati italiani assoluti che si svolgeranno a Lido di Ostia a fine gennaio.