Lotta, i Portuali aprono la stagione con due medaglie: e ora si pensa al 'Trofeo del Porto'

Buona la prima per i Portuali Ravenna al primo impegno stagionale nella gara interregionale di Livorno, svoltasi domenica. Un evento importante che ha richiamato più di 100 atleti da più regioni italiane e ben 4 Paesi esteri: Romania, Polonia, Slovacchia e Ungheria. Sono 2 le medaglie conquistate dalla compagine ravennate. Rachele Fabbri ha vinto la sua categoria, purtroppo senza avversarie, mentre Giulia Gurioli è arrivata sul terzo gradino del podio dopo una gara combattuta e molto agguerrita. Si aggiungono il quinto posto per Alessio Pignato, che si è arreso nella finale per il terzo posto all'avversario. Si è fermata invece al primo incontro la gara di Enrique Campanale che ha lasciato il passo al più esperto Pignato. Ora per i Portuali la concentrazione e la preparazione sono rivolte alla gara di casa: il Trofeo del Porto che si terrà il 24 settembre.