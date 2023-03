Lotta, i Portuali conquistano 6 ori nel campionato interregionale del Piemonte

Weekend di gara per il team di Lotta dei Portuali di Ravenna al campionato interregionale del Piemonte, svoltosi domenica presso la palestra del Cus Torino. La compagine Ravennate si è distinta conquistando diverse medaglie, e dimostrando che con l'impegno negli allenamenti si riescono a raggiungere grandi obiettivi. Nello specifico, hanno conquistato la medaglia d'oro Leon Rivalta (Kg 87 Over 18), Gilles Rivalta (Kg 110 Under 17), Alessio Pignato (Kg 62 Under 14), Alex Suliman (Kg 57 Under 14), Giulia Gurioli (Kg 46 Under 14) e Giacomo Fabbri (Kg 61 Under 11).

A queste vittorie si aggiungono anche i secondi posti di Yacopo Ghidey (Kg 48 Under 14) e Rachele Fabbri (Kg 46 Under 11) e il terzo posto di Andrea Fabbri (Kg 60 Under 17). Inoltre la squadra ravennate si è classificata settima su 30 società. Gli allenatori che hanno accompagnato i ragazzi sono Andrea Pignato, Federico Primelli e Pierluigi Giottoli.