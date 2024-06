Lotta, successi regionali e internazionali per i Portuali: Leon Rivalta sfiora la medaglia agli Europei

Un fine settimana di importanti gare per il CSRC Portuali Ravenna, impegnato in varie competizioni di lotta greco-romana. Sabato la squadra ha partecipato al campionato regionale assoluto a Faenza e al trofeo internazionale Arena Cup a Pola in Croazia, conquistando tante medaglie con i propri atleti. A Faenza si aggiudica il titolo di campione regionale assoluto Leon Rivalta, Kg 87 Over 18, davanti al compagno di squadra Riccardo Deserti, secondo classificato. Medaglia d’argento anche per Farba Ndiaye, Kg 130 Over 18 e Alessandro Cusano, Kg 60 Under 17. Quarta posizione per Yacopo Ghidey, Kg 51 U17, Francesco Milanesi, Kg 60 U17, Francesco Segurini, kg 65 U17 e per Desiderio Basile, kg 77 Over 18. In classifica generale il sodalizio ravennate si classifica così al terzo posto assoluto regionale.

Il campione dei Portuali Leon Rivalta, oltre al titolo regionale, è fresco reduce del campionato europeo Under 23, svoltosi a Baku (in Azerbaijan) il fine settimana precedente, dove battendo tra gli altri anche l'atleta turco campione europeo senior in carica, è riuscito così a conquistare un meritato quinto posto, a coronamento di un gran lavoro svolto sia in società che in ritiro nazionale durante tutta la stagione.

Al trofeo internazionale giovanile di Pola invece, dove hanno partecipato ben 360 atleti di 20 club croati ed altri 15 team da tutta Europa, i giovani lottatori Portuali, accompagnati dal maestro Carlo Shartos e dal tecnico Stefano Fabbri, sono riusciti a conquistare una medaglia d’oro con Gilles Rivalta, Kg 120, un argento con Enrique Campanale, Kg 65, ed un bronzo per merito di Alessio Pignato, kg 68. Hanno inoltre partecipato al trofeo Alex Suliman, Kg 65, purtroppo infortunatosi, Andrea Fabbri, Kg 60 e Giacomo Fabbri, Kg 65.