Lotta, tre medaglie per i Portuali in Coppa Italia: brilla l'oro di Cusano

Si è conclusa con 3 medaglie conquistate la trasferta degli atleti della Portuali Ravenna in quel di Rovereto (TN) per la Coppa Italia under e over 17 di greco romana e stile libero. Tre medaglie di cui una d'oro per Stefano Cusano nella categoria 55kg under 17 greco romana, che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza vincendo ben 5 incontri, tra i quali una combattuta finale con un forte avversario. Due bronzi arrivano invece con l'ormai esperto (anche se giovane) Mikhail Kashami nella categoria 82 Kg over 17, e per l'esordiente 'gigante buono' Farba Ndiaje nei 130 Kg over 17. Prestazioni entrambe di sostanza per i due ravenanti che hanno dovuto competere con un infortunio all'occhio per Kashami e contro l'inesperienza dell'esordio in una gara nazionale di greco romana per Ndiaje.

Si sono fermati purtroppo prima i percorsi di Alex Emre nei 65 Kg under 17, che dopo una vittoria è stato sconfitto nel secondo incontro, per Andrea Fabbri fermato al primo incontro da un avversario più esperto, e anche Francesco Segurini non va oltre il primo incontro. Va detto che i tre ragazzi erano tra i più Giovanni nelle loro categorie di peso. "Torniamo a casa con in mente il percorso di lavoro da fare ma comunque consapevoli di avere un bel gruppo di ragazzi da far crescere", commenta la società ravennate.