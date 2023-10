Lotta, tre titoli nazionali per i Portuali ai Campionati italiani under 13

Sono ben tre i titoli nazionali che si sono aggiudicati i giovani lottatori del CSRC Portuali Ravenna al campionato italiano di Lido di Ostia riservato alle classi Ragazzi (10 e 11 anni) ed Esordienti A (12 e 13 anni), dove a contendersi il titolo sono stati 180 atleti di 40 club circa provenienti da tutta Italia. A vincere la medaglia d’oro sono stati Giulia Gurioli, Kg 46, che si è imposta in ben 4 match in un’ostica categoria, Enrique Campanale, Kg 68, che ha battuto nettamente i 4 avversari, ed Alessio Pignato, Kg 62, che vincendo i tre incontri di girone si è riconfermato campione italiano.

Una medaglia di bronzo la conquista poi Jacopo Ghidey, nei Kg 52 Esordienti, ed un buon 4° posto arriva da Rachele Fabbri, nei Kg 46 Ragazzi. Bene anche i piazzamenti nella classe Ragazzi di Martina Cusano, Kg 46 e Giacomo Fabbri, kg 61, che maturano una valida esperienza per il proseguio del loro percorso sportivo. Nella classifica Esordienti finale per società il CSRC Portuali è salito così sul terzo gradino del podio. Per il sodalizio di via Antico Squero è stato un ottimo risultato che mette in risalto l’ottimo lavoro svolto da tutto lo staff tecnico nei confronti del settore giovanile, supportato dalla direzione del Circolo e dalla Compagnia Portuale di Ravenna che, dalla nascita del Circolo, mette a disposizione i mezzi per lo svolgimento delle attività nei vari settori.