Lugo, il vicesindaco incontra la ciclista Lisa De Cesare, vincitrice della Maratona delle Dolomiti

Il vicesindaco e assessore allo Sport Pasquale Montalti ha incontrato ieri in sala Giunta la ciclista Lisa De Cesare, vincitrice del percorso intermedio della Maratona delle Dolomiti 2022, lo scorso 3 luglio a Corvara. Per la ciclista lughese si tratta di un bis visto che anche nell’edizione 2021 aveva conquistato la prima posizione. Con la vittoria di quest’anno, De Cesare ha migliorato il suo tempo, percorrendo il percorso in 4 ore 12 minuti rispetto alle 4 ore 13 minuti dell’anno precedente. Una bella soddisfazione e un importante traguardo che il vicesindaco ha voluto festeggiare a nome dell’Amministrazione Comunale. Lisa De Cesare ha raggiunto la sala giunta con la sua inseparabile bicicletta.