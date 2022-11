Maratona di Ravenna 2022: il Pala de André ospita il "villaggio" del grande evento

La 23esima edizione della HOKA Maratona di Ravenna città d’Arte è pronta ad invadere le vie della città. Tra le grandi novità di questa edizione, Ravenna Runners Club ha voluto puntare sul nuovo Expo Marathon Village che quest’anno sarà allestito al Pala de Andrè. Lo storico palazzetto ravennate è pronto ad ospitare migliaia di runner e non solo, provenienti da tutto il mondo.

Sarà il centro nevralgico dell’evento ravennate. All’interno del palazzetto saranno allestiti numerosi spazi espositivi che includeranno tutti i servizi che ruotano intorno all’evento come gli sponsor della manifestazione e le Maratone amiche della Maratona di Ravenna. Sarà quindi teatro di grandi opportunità per le aziende di farsi conoscere e di pubblicizzare i propri prodotti e inoltre potrà essere l’occasione per tutti i cittadini ravennati di respirare l’aria di un grande evento come quello della HOKA Maratona di Ravenna.

Il Pala de André però non sarà solo una grande fiera sportiva, ma sarà anche un contenitore ricco di appuntamenti. Infatti, nel piazzale antistante al palazzetto ravennate sarà possibile gustare i prodotti tipici dello Street Food che allestiranno le proprie cucine itineranti all’esterno del palasport. Inoltre, nella giornata di sabato 12 novembre, in occasione del 20esimo Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Mezza Maratona in programma per Domenica 13, sarà possibile assistere a Pompieropoli. L’associazione Nazionale Vigili del Fuoco insieme al comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna allestiranno uno spazio dove daranno l’opportunità ai bambini di capire cos'è il rischio attraverso il gioco. Si tratta, infatti, di un percorso in miniatura che simula le attività effettuate dai Vigili del Fuoco in caso di emergenza e di incendi, in modo da aiutare i bambini a sviluppare il senso di auto protezione dai rischi e portarli a riconoscere e ad affrontare alcuni dei pericoli che più comunemente si possono incontrare.

Ma gli appuntamenti che andranno in scena al Pala de André non sono finiti qui. Sempre nella giornata di sabato alle ore 10 partirà la EasyCoop Family Run, la corsa o camminata dedicata alle famiglie e alle scolaresche. Un momento da passare insieme a mamma, papà, zii e nonni per una 2Km di benessere e sorrisi. Al termine questo bellissimo appuntamento, circa alle ore 12.00, partirà la Dogs&Run, la cosiddetta Maratonina a 6 zampe dove i cani e le loro famiglie possono sfilare gli uni al fianco degli altri.

Il Pala de André, palazzetto che ha visto vincere gli scudetti delle squadre storiche maschili e femminili di pallavolo, diventerà quindi un vero e proprio punto di ritrovo per l’evento che da anni appassiona e attrae migliaia di persone, come la Maratona di Ravenna.