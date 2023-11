Un lungo fiume di persone per la Maratona di Ravenna: i vincitori

Un lungo 'serpentone' di persone ha colorato il parcheggio del Pala De Andrè, da dove domenica mattina è scatta la 24esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte. Migliaia gli atleti presenti alla partenza che riguardava anche la Ravenna Half Marathon 21K ela Martini Good Morning Ravenna 10K. Un grande evento che ha attraversato tutta la città fino al suo arrivo posizionato, come da tradizione, in via di Roma. A vincere la Maratona 2023, con il pettorale numero 5, il keniano Hosea Kimeli Kisorio con il tempo di 2 ore e 17 minuti. Tra le donne vince invece l'etiope Kolole Mekashu Tefera con 2 ore e 32 minuti. La mezza maratona maschile è stata vinta dal kenyano Thobias Cheruiyot (1:00:02), nella femminile trionfa invece la ruandese Clementine Mukandanga (1:10:49).