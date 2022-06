Tiro con l'arco, Marcello Tozzola porta 3 ori agli Arcieri Bizantini alla "Coppa Italia Master di Pistoia"

Grandi risultati per gli Arcieri Bizantini alla seconda edizione della “Coppa Italia Master” che si è tenuta sabato 25 e domenica 26 giugno, presso lo stadio comunale di Pistoia. Competizione nazionale introdotta lo scorso anno in via sperimentale dalla Federazione, quest’anno ha visto raddoppiare il numero delle presenze con circa 250 arcieri provenienti da 110 società italiane e suddivisi in categorie in base all’età: 50-54, 55-56, 60-64, over 65. A dare lustro agli Arcieri Bizantini ci pensa uno scatenato Marcello Tozzola che, nelle occasioni che contano non manca un colpo conquistando quattro podi e rendendo la vita difficile agli arcieri classe 55-59 del nudo e dell’olimpico. I primi due podi per gli arcieri ravennati arrivano sabato mattina dall’arco nudo, dove proprio Tozzola lascia al palo gli avversari vincendo la medaglia d’oro con il punteggio di 602 (311-291) nella categoria 55-59, mentre Angela Padovani, dopo un inizio sottotono, riesce a recuperare vincendo la medaglia d’argento con il punteggio di 500 (248+252) sempre nella categoria 55-59. La coppia Tozzola-Padovani, in virtù dei punteggi ottenuti, si aggiudica anche il titolo Mixed Team. Nella stessa divisione 7° Simone Pizzi categoria 60-64 e 14° Franco Bordoni categoria over 65. Nel pomeriggio Tozzola, ormai in corsa, guadagna la testa della classifica anche nell’arco olimpico, vincendo la seconda medaglia d’oro della giornata con il punteggio di 619 (305+314) categoria 55-59.

Domenica si è giocato il “Gran Round”, competizione a gironi, dove gli atleti si sono sfidati a suon di 12 frecce alla volta e dove, girone dopo girone, venivano eliminati gli atleti con gli ultimi 4 punteggi. Per l’arco nudo Tozzola, Padovani e Bordoni, sono usciti ai 12° mentre Simone Pizzi ha tenuto duro fino a guadagnare la semifinale per il terzo posto, persa per due frecce che non hanno raggiunto il paglione (missing) penalizzando pesantemente il punteggio. Pizzi chiude comunque con un ottimo 4° posto per la categoria 60-64. Nel pomeriggio è stato il turno degli olimpici, dove Tozzola, non soddisfatto della prestazione della mattina, round dopo round guadagna la finale per l’oro concludendo la gara di nuovo al primo posto e a pari punti con il suo avversario, ma, la differenza ori favorevole, gli fa vincere la medaglia d’oro e la Coppa di Campione arco olimpico Master categoria 55-59 anni. Dopo questo entusiasmante fine settimana gli Arcieri Bizantini si preparano ad affrontare un altro intenso fine settimana ospitando sabato 2 luglio il " VIII° Quadrangolare Giovanile Andrea Bertolino " 70(60-50-40-25 m.) O.R. 36 dedicato alle sole classi giovanili a cui farà seguito, domenica 3, la “Coppa Città di Ravenna” gara 70/60 m.(OL)- 50 m.(CO/AN) 72 frecce (senza olimpic round) dedicata a tutte le classi.