Mezzo secolo di vita per il circolo ippico cervese

Il 2024 segnerà un compleanno importante per l’impianto cervese 'Le Siepi', che festeggerà ad agosto con il concorso internazionale “Siepi 50” il mezzo secolo di attività. Cinquant’anni di storia dello sport equestre italiano e internazionale iniziati nell’estate del 1974, quando i cancelli delle Siepi si aprirono per la prima volta.

Quest’anno l’attività del circolo non si è fermata per la consueta pausa invernale, ma è proseguita nelle strutture indoor senza soluzione di continuità, a febbraio sono in programma due Nazionali a ‘tre stelle’. Nel frattempo si lavora alla preparazione dei campi outdoor, tra i quali spicca l’iconica ellissi delle Siepi, tra i pochissimi campi in erba presenti in Italia e tappa irrinunciabile per preparare i cavalli al fondo ‘green’ di Piazza di Siena. La prima occasione per vedere i binomi in azione sull’erba sarà il tradizionale concorso "cinque stelle” di Pasqua (29/31 marzo).

Poche settimane dopo, dal 18 al 21 aprile, sul campo in erba si eleggerà il nuovo campione italiano di salto ostacoli. Quella del 2024 sarà la quarta edizione consecutiva dei Campionati Italiani organizzati dalle Siepi, ormai cornice ufficiale della manifestazione qualificante per Piazza di Siena. Come per le passate edizioni, la grande kermesse dei Campionati e gli altri appuntamenti clou della stagione vedranno la firma del celeberrimo chef de piste Uliano Vezzani.

E tra gli appuntamenti clou un posto d’onore spetta all’Adriatic Tour, il circuito formato da due concorsi ippici internazionali di salto ostacoli di altissimo livello, che nei primi due week end di agosto porteranno a Milano Marittima e dintorni presenze da tutta Europa.