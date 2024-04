Molto bene ragazze e cadette di Atletica 85 Faenza ai campionati regionali di staffette

Domenica a Parma si è disputato il campionato regionale di staffette ragazzi e cadetti. Tantissime presenze per la società Atletica 85 Faenza, che ha contato la presenza di ben 57 atleti.

Tanti anche i bei risultati, tra cui da sottolineare il quarto posto delle ragazze nella 4x100m in 56”43 con Mazzoni Domitilla, Paganelli Anna, Dalmonte Marta e Iduozee Daisy Agnese. Nella categoria delle più grandi di età, ovvero le cadette, buon terzo posto nella 4x100m con il tempo di 51”43 per Margherita Poli, Happyness Chukwueloka, Miriam Dalmonte e Beatrice Bertoni. Buon quarto posto nella 3x1000m cadetti composta da Filippo Manzelli, Jacopo Ruffini e Ruggero Vespignani che chiudono in 9’12”00, nel mentre si stava per scatenare un forte temporale.

Nella classifica generale femminile le ragazze/cadette chiudono con un fantastico terzo posto regionale, mentre i ragazzi/cadetti al nono.