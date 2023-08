Mondiale di motonautica a Cervia: le disposizioni per la sicurezza in mare

In occasione delle gare Campionato mondiale di motonautica “2° Trofeo Città di Cervia”, che si svolgeranno dall'1 al 3 settembre nel tratto di mare antistante il litorale di Cervia, a sud del porto turistico, la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Ravenna ha emanato un’ordinanza a tutela della sicurezza della navigazione e delle persone in mare. Il provvedimento dispone il divieto di navigazione, sosta, ancoraggio, pesca, balneazione, immersioni subacquee e di ogni altra attività connessa agli pubblici usi del mare nell'area di gara, in concomitanza degli allestimenti e dello svolgimento delle prove e delle gare di motonautica.

Il provvedimento riguarda in particolare questi giorni e orari:

giovedì 31 agosto 2023: dalle ore 08.00 alle ore 19.00,

venerdì 1 settembre 2023: dalle ore 10.00 alle ore 13.45, e dalle ore 15.00 alle ore 18.30,

sabato 2 settembre 2023: dalle ore 09.30 alle ore 13.30, e dalle ore 10.30 alle ore 18.30,

domenica 3 settembre 2023: dalle ore 11.30 alle ore 18.00 (e comunque sino a termine esigenza);

lunedì 04 settembre 2023: in ore diurne, si completerà la rimessa in pristino stato delle aree a mare temporaneamente impegnate

Non sono soggette ai divieti le unità navali che partecipano alle gare, quelle in servizio di assistenza e soccorso per conto degli organizzatori, ed i mezzi della Guardia Costiera e delle forze di Polizia in attività istituzionale. Tutte le unità in navigazione in prossimità delle aree interdette devono procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità presenti sul posto, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di pericolo anche potenziale.

Le unità in ingresso/uscita dal porto di Cervia, in concomitanza dei giorni/orari interessati dalla manifestazione in parola, devono adottare rotte divergenti rispetto alle aree interdette, manovrando con cautela e contattando previamente la direzione del porto turistico per avere eventuali indicazioni utili, dando precedenza alle unità gareggianti ed ai mezzi di assistenza/soccorso dell’organizzazione. Al di fuori dei giorni/orari di interdizione del campo di gara, le unità navali in transito in prossimità della zona riservata alla manifestazione devono comunque procedere con prudenza ed a velocità ridotta, mantenendo una distanza di sicurezza di almeno 100 metri dalle boe/segnali del circuito.

A vigilare sul rispetto dell’ordinanza saranno preposte le unità navali della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Ravenna e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, sulla base di un “Piano di Vigilanza in mare”, che coordinerà l’impiego di motovedette e di battelli pneumatici. In caso di infrazioni, il contravventore rischia sanzioni ai sensi del Codice della nautica da diporto e del Codice della navigazione, salvo più gravi reati. L’assetto complessivo a mare prevede anche un mezzo nautico della Guardia Costiera ausiliaria.