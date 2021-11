Mondiale Supersport, l'Evan Bros in Indonesia per il gran finale della stagione

Il gran finale è alle porte. Dopo un cammino lungo 11 round, dove l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team ha collezionato cinque vittorie ed un totale di undici podi, è giunto il momento dell’ultimo appuntamento stagionale, che si svolgerà sull’inedito tracciato di Mandalika, situato nell’isola indonesiana di Lombok ed entrato proprio in questa stagione nel calendario del campionato WorldSBK.

Inseguito sino al penultimo appuntamento stagionale il sogno iridato, Steven Odendaal giunge in Indonesia desideroso di concludere in bello stile la sua ottima annata. Forte degli ottimi risultati ottenuti sinora, che gli sono valsi ad un round dal termine la seconda piazza in classifica generale con 38 punti di vantaggio sul primo inseguitore, Steven è pronto a scendere in pista a caccia di punti.

A caccia di un’ottima prestazione anche Peter Sebestyen, che nell’ultimo round disputato in Argentina ha colto il suo primo piazzamento stagionale in top five. Un risultato che sottolinea l’ottima crescita messa in atto dal pilota ungherese, che sullo sconosciuto circuito di Mandalika avrà un’ultima occasione per scalare la classifica di campionato.

Con un solo round da disputare l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team è attualmente in terza posizione nella classifica riservata ai team, nonché in piena lotta per la conquistata della seconda, distante 27 punti. Il weekend indonesiano scatterà come di consueto venerdì con i due turni di prove libere, mentre sabato sarà il momento della Superpole e di Gara 1, con Gara 2 di domenica a chiudere il programma. Per quanto riguarda l’Italia la Superpole e le due gare saranno visibili live su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky.