Motociclismo, Caricasulo torna sul podio dopo due anni. E nel 2022 un ritorno in Superbike?

Per il futuro si vocifera un ritorno in Superbike dopo la parentesi nel 2020 col team Grt

Dopo lo splendido terzo posto in Gara 2 a Portimao, Federico Caricasulo sta vivendo una nuova vita col team Motoxracing. E per il futuro si vocifera un ritorno in Superbike dopo la parentesi nel 2020 col team Grt. Un'annata strana, corta e compressa, durante la quale i problemi legati alla pandemia hanno inficiato la stagione. Specialmente per un vero rookie come lui, tutto è stato ancora più complicato Gli eventi determinati dal Covid hanno consentito al "Carica" di partecipare solo agli 8 round effettuati nel 2020 (e non ai 13 preventivati). Già di suo, il passaggio da Supersport a Superbike è impegnativo, figuriamoci quando non si possono nemmeno effettuare tutti i test e con soli 8 round uno di fila all'altro. Insomma, il "Carica" ha potuto esprimere solo parzialmente il suo potenziale.

Risultati comunque assai pregevoli per un vero rookie come lui. Per cinque volte è arrivato nono, ma le aspettative del ravennate erano quelle di effettuare almeno due anni di apprendistato nella classe maggiore. Invece Federico, nonostante la “mezza” stagione effettuata e gli apprezzabili risultati, è stato inaspettatamente indotto a tornare nel Mondiale Supersport 600, lasciando il posto al giapponese Nozane. Ma il prossimo anno il ravennate potrebbe tornare nelle maxi derivate di serie, chissà forse in Ducati. Due selle a disposizione: quella del team Barni e quella del team Go Eleven. Nel frattempo si gode una ritrovata serenità con il team Motoxracing in Supersport 600, dove mancava da circa due anni.