Motociclismo, Cervia "incorona" il campione Mirco Delorenzi

Il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessore allo sport Michela Brunelli hanno incontrato il cervese Mirco Delorenzi, che si è aggiudicato il 1° posto nel Campionato Italiano Coppa Italia Flat Track di motociclismo. Per Mirco, seguito dal “Cecchini racing team” e dal “Motoclub Paolo Tordi”, il 2021 è stato un anno in continua crescita che lo ha visto debuttare in questa disciplina salendo in ogni gara i gradini più alti conquistando 5 primi e 3 secondi.

Mirco, inizia la sua carriera nella stagione sportiva 2016 prendendo parte ad alcune gare del Campionato Italiano Pit Bike 12 pollici Italian Cup in sella ad una SM1. Pur essendo esordiente si mette in luce per la continuità dei miglioramenti concludendo la stagione nella categoria amatori veloci. Nel 2017 si classifica 3° nel Campionato Nazionale Velocità C.N.V. Motoasi. Nel 2018 partecipa al campionato nazionale Pit Bike ottenendo alcuni podi. Nel 2019 a causa di una caduta in allenamento rimane fermo. Nel 2020 partecipa al Campionato italiano 2T e nonostante una stagione difficile a causa dei problemi tecnici sale sul 3° gradino nella gara di Misano. Nel 2021 debutta nella nuova disciplina del Flat Track. Il sindaco e l’assessore si sono complimentati con Mirko per la determinazione e l’impegno che nel tempo gli hanno permesso di conseguire eccellenti risultati.