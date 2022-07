Motociclismo, dopo la sosta l’Evan Bros torna in pista a Donington

Dopo quattro settimane di sosta l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team è pronto a tornare in pista, per affrontare il quinto round della stagione 2022, in programma sul tracciato di Donington, che torna ad ospitare il campionato mondiale Supersport dopo due stagioni di stop. Nell’ultima edizione del round disputata – datata 2019 – il team di Ravenna ha lasciato il segno, cogliendo una bellissima seconda posizione.

L’Evan Bros arriva a Donington con la volontà di replicare o migliorare quel risultato, puntando forte sui suoi portacolori Lorenzo Baldassarri e Peter Sebestyen. Lorenzo ha finora raccolto ben sette podi in otto gare, e va a caccia della seconda vittoria stagionale, dopo aver compiuto importanti passi avanti nella gara – test svolta insieme al team ravennate al Mugello. Baldassarri dovrà al contempo fare i conti con una pista a lui quasi sconosciuta, da imparare rapidamente nei turni di prove a disposizione. Potrà invece contare sulla maggiore esperienza Sebestyen, nonché sui miglioramenti compiuti nell’ultimo round di Misano sia dal punto di vista tecnico che fisico, con i problemi alla spalla che sembrano oramai superati. L’obiettivo per Peter è quello di tornare a dimostrare il suo grande valore, conquistando punti importanti.

Nella classifica riservata ai team L’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team occupa la seconda posizione, con 152 punti. Come di consueto il programma del weekend inizierà venerdì con le prime prove libere, mentre sabato sarà il momento di Superpole e Gara 1, con Gara 2 a chiudere il programma nella giornata di domenica. Sia la Superpole che le due gare saranno visibili su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky.