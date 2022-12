Motociclismo, l'Evan Bros ingaggia Andrea Mantovani per la prossima stagione di Supersport

L’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team annuncia, per la stagione 2023, l’ingaggio di Andrea Mantovani, pronto a debuttare nel campionato mondiale Supersport in sella alla Yamaha YZF-R6 del team ravennate. Nato a Ferrara il 30 settembre 1994, Andrea si è dimostrato nel corso degli anni un pilota versatile, in grado di essere veloce in diverse categorie.

Dal 2016 al 2018 Mantovani si mette in mostra in Superstock 1000, dove ottiene due quinti posti come migliori risultati, mentre nel biennio 2019 – 2020 conferma la sua velocità nel CIV Superbike, ottenendo un podio. Nel 2021 sbarca nel campionato mondiale Superbike, disputando due round, e riuscendo già alla prima opportunità – in una pista selettiva come Assen – a cogliere i suoi primi punti iridati. Parallelamente debutta in MotoE, dove conclude la stagione con una ottava piazza come migliore risultato. Nel 2022 è uno dei principali protagonisti del CIV Superbike, dove conquista la quarta posizione in campionato grazie a quattro podi, e disputa due appuntamenti del campionato MotoE, cogliendo al Mugello la quarta posizione. Ora per Andrea, maturato e migliorato stagione dopo stagione, è tempo di una nuova sfida in WorldSSP, insieme al team campione del mondo di categoria sia nel 2019 che nel 2020. Un binomio deciso a puntare in alto.

Andrea Mantovani: “Sono veramente felice di aver firmato con l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team, è una opportunità meravigliosa. Dovrò adattarmi in fretta alla guida delle 600, dopo alcune stagioni in sella alle 1000, ma sono sicuro che lavorando riusciremo ad essere subito competitivi. Inizieremo la stagione in due tracciati che non conosco, ma questo non deve spaventarci: non vedo l’ora di iniziare questa bellissima avventura”.

Fabio Evangelista (Team Principal): “Sono molto felice di poter accogliere Andrea in squadra. E’ un ragazzo che seguiamo da un po’ di tempo: riteniamo che sia un ottimo pilota, capace con i giusti mezzi di esprimere il suo alto potenziale. Certamente necessiterà di un periodo di adattamento, ma sono sicuro insieme potremo rapidamente divertirci e cogliere risultati. Voglio ringraziare Yamaha, che anche nella prossima stagione ci supporterà credendo in noi, e tutti i partner che hanno reso possibile questo accordo”.

Mauro Pellegrini (Capotecnico): “Andrea è un ragazzo al quale tengo, e nel quale credo molto. Ha compiuto passi in avanti importanti nell’ultimo periodo, migliorando e maturando nel modo giusto. Sono convinto che questo sia il momento giusto per iniziare insieme questa avventura”.