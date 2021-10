Motociclismo, il cervese Mirco Delorenzi conquista la Coppa Italia di Flat Track

Nel weekend del 16 e 17 ottobre si sono disputate le ultime gare del Campionato Italiano di Flat Track, nella pista Go4 di Novara, organizzate dal Moto Club di Traverso. Nella categoria Coppa Italia il pilota cervese Mirco Delorenzi, portacolori del M.C. Paolo Tordi è salito sul gradino più alto conquistando la medaglia d’oro della coppa Italia. Per il pilota, seguito dal “Cecchini racing team”, è stato un anno in continua crescita che lo ha visto debuttare in questa disciplina salendo in ogni gara i gradini più alti conquistando 5 primi e 3 secondi. Al secondo posto si è classificato Panseri Sami e terzo Sorbo Nico. Mirco "Sono contentissimo del risultato ottenuto soprattutto grazie a Francesco Cecchini, già 6 volte campione del mondo di questa specialità, a Giovanni Verdenelli e a Fisioeque Inacqua che mi hanno seguito tecnicamente sia in gara sia in allenamento. Ora pensiamo al futuro e cominciamo da subito a organizzarci per il campionato 2022".

Il Flat Track è una disciplina Track Racing simile allo Speedway, al quale è accomunato per la derapata in curva e le piste ovali in terra battuta. A differenza dello Speedway, il Flat Track risulta essere meno estremo, infatti le moto impiegate per questa disciplina sono derivate da comuni moto da fuoristrada che con poche modifiche risultano essere già competitive e, a differenza dei mezzi impiegati per lo speedway, sono dotate di sospensioni e freno posteriore. La gara è composta da una serie di “batterie di qualificazione” durante le quali, i piloti acquisiranno dei punteggi in relazione alle posizioni di arrivo. I migliori punteggi ottenuti nelle batterie di qualificazione, guadagneranno la partecipazione alla finale di gara, la cui disputa determinerà il vincitore e la classifica finale.