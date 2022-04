Motociclismo, l’Evan Bros pronta alla prima tappa del mondiale sulle curve di Aragon

Finalmente si comincia. Dopo mesi di preparazione e test, l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team è pronto ad iniziare la stagione 2022 del campionato mondiale Supersport, che scatterà questo fine settimana tra i cordoli del Motorland di Aragon. Un tracciato che evoca dolci ricordi al team di Ravenna, capace di vincere le ultime cinque gare disputate dal 2019 ad oggi.

Dopo aver conquistato il titolo mondiale di categoria sia nel 2019 che nel 2020, l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team è pronto per una stagione da protagonista, in una Supersport profondamente rinnovata dal punto di vista regolmentare, puntando sul neo acquisto Lorenzo Baldassarri e sul confermato Peter Sebestyen.

Il pilota italiano ha iniziato con il piede giusto l’avventura in SSP, sfiorando la vetta già nella due giorni di test ufficiali andata in scena lunedì e martedì, e può dunque guardare con fiducia alla stagione. Nel primo round Lorenzo proseguirà la conoscenza della Yamaha YZF-R6, pronto al contempo ad andare a caccia di grandi risultati.

Stesso obiettivo per Peter, che dopo un inverno di grande lavoro è pronto a sorprendere. Il pilota ungherese potrà contare sull’esperienza maturata l’anno scorso, nella sua prima stagione insieme all’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team, e punterà a migliorare il miglior risultato ottenuto sinora in categoria, ossia il quinto posto nel round 2021 di San Juan.

Il weekend di Aragon inizierà come di consueto venerdì, con i primi due turni di prove libere. Sabato sarà il momento della Superpole e di Gara 1, mentre domenica Gara 2 completerà il programma del fine settimana. Per quanto riguarda l’Italia la Superpole e le due gare saranno visibili live su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky.

Lorenzo Baldassarri: “Sono davvero carico in vista di questo primo round. Abbiamo lavorato tanto durante l’inverno, dimostrando già di essere competitivi. Il livello è alto, quindi non sarà facile ottenere grandi risultati, ma non vedo l’ora di entrare in pista e dare il massimo. Per questo round potremo contare sui dati dei test, ma in ogni caso occorrerà lavorare su ogni dettaglio”.

Peter Sebestyen: “Quella che sta per iniziare è una stagione molto importante per me, dove voglio ottenere il massimo. Io ed il team abbiamo lavorato tanto in questi mesi, ed abbiamo completato il programma di lavoro nei recenti test. Devo migliorare sotto alcuni aspetti, ma posso essere fiducioso. In questi giorni ho fatto dei trattamenti alla spalla, che spero mi permettano di non avere problemi nel corso del weekend”.

Fabio Evangelista (Team Principal): “Dopo i due titoli consecutivi ottenuti nel 2019 e nel 2020, ora torniamo a giocare il ruolo di sfidanti, e siamo molto motivati. Sia Lorenzo che Peter hanno dimostrato grande motivazione sin dal primo test invernale, quindi non posso che essere fiducioso. Negli ultimi test svolti proprio qui ad Aragon Baldassarri ha già dimostrato di poter ambiare alle prime posizioni, e Sebestyen ha compiuto al contempo grandi passi avanti. Abbiamo due piloti di grande valore, quindi ci attende un 2022 molto interessante”.