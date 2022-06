Motociclismo, l'Evan Bros pronto per il round 'casalingo' di Misano

Dopo aver ben figurato nei primi tre appuntamenti della stagione, per l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team è arrivato il momento di affrontare l’unico round di casa dell’anno, quello di Misano. Il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” sarà infatti teatro del quarto round del WorldSSP 2022, nonché un tracciato storicamente favorevole per il team di Ravenna, che nelle ultime due edizioni del round ha ottenuto una vittoria – con doppietta – ed un ulteriore podio. Ora la missione è ottenere nuovi successi, insieme a Lorenzo Baldassarri e Peter Sebestyen.

Baldassarri ha iniziato al meglio la sua stagione di debutto in WorldSSP, avendo già ottenuto una vittoria ed un totale di cinque podi, ed occupando la seconda posizione nella classifica generale di campionato. Lorenzo arriva dunque più che motivato a Misano, dove ha tra l’altro colto il suo primo successo in Moto2 nel 2016.

Motivazione alle stelle anche per Peter Sebestyen, le cui condizioni fisiche continuano a migliorare: nelle settimane successive al round di Estoril il pilota ungherese ha potuto allenarsi regolarmente, sia in sella che in palestra, avvicinandosi notevolmente alla perfetta forma. A Misano Peter potrà inoltre contare sul supporto – nei panni di Rider Coach – del sei volte campione del CIV Supersport Massimo Roccoli, che aiuterà dunque Sebestyen nell’esprimere al meglio il suo ampio potenziale.

Nella classifica riservata ai team L’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team occupa la seconda posizione, con 106 punti. Come di consueto il programma del weekend inizierà venerdì con le prime prove libere, mentre sabato sarà il momento di Superpole e Gara 1, con Gara 2 a chiudere il programma nella giornata di domenica. Sia la Superpole che le due gare saranno visibili su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky.