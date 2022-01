Motociclismo, Lorenzo Baldassarri correrà con l’Evan Bros: "Darò sempre il massimo"

L’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team annuncia con soddisfazione di aver trovato l’accordo con il pilota Lorenzo Baldassarri, che nella stagione 2022 debutterà nel campionato mondiale Supersport in sella alla Yamaha YZF-R6 del team ravennate, condividendo il box con il confermato Peter Sebestyen.

Nato a San Severino Marche l’11 novembre 1996, Baldassarri può vantare un curriculum di assoluto valore. Campione della Red Bull Rookies Cup nel 2011, nel 2013 debutta nel campionato mondiale Moto3, per poi passare l’anno successivo in Moto2, categoria molto più adatta alle sue caratteristiche fisiche.

Dopo una prima stagione di apprendimento, Baldassarri coglie nel 2015 il suo primo podio in categoria, per poi conquistare nel 2016 il suo primo successo. Dopo un anno di transizione mostra nuovamente il suo talento nel 2018, quando torna a vincere e sale per altre quattro volte sul podio, concludendo la stagione in top five. Il 2019 si apre in maniera favolosa, con ben tre successi di fila, e si chiude con la settima piazza finale. Sale sul podio anche nel 2020, mentre nel 2021 alcune problematiche gli impediscono di brillare: in otto stagioni in Moto2 Baldassarri ha complessivamente raccolto cinque vittorie ed un totale di dodici podi.

Ora per Lorenzo è tempo di iniziare una nuova avventura in WorldSSP, insieme al team che ha conquistato il titolo in due delle ultime tre stagioni. Un binomio di grande livello dunque, pronto a puntare in alto in una categoria profondamente rinnovata rispetto al passato.

“Mi aspetta una nuova sfida nel campionato del mondo Supersport con l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team e Yamaha - commenta Lorenzo Baldassarri - Sono molto felice e motivato quindi mi preparerò al meglio per arrivare pronto all’inizio della stagione, fissato per il 10 aprile. Ringrazio le persone vicine che mi supportano ed il team, che crede in me e mi ha dato questa opportunità. Sono certo di essere stato inserito in un progetto molto solido e con persone dalla grande professionalità. I miei obbiettivi principali sono dare il massimo sempre, adattarmi alla categoria prima possibile ed iniziare da subito a battagliare per le posizioni che contano. Non vedo l’ora di salire in sella per i test ed attendo con molta carica l’inizio della stagione”.

“Sono molto soddisfatto di avere finalmente completato la line up della squadra. Dopo aver “salutato” Steven Odendaal, al quale rivolgo un ringraziamento particolare e con il quale abbiamo combattuto per il titolo sino al penultimo round, e confermato Peter Sebestyen, sul quale nutro grandissima fiducia, siamo riusciti a definire l’accordo con Lorenzo - sottolinea il team principal Fabio Evangelista - Quest’ultimo credo possa formare insieme a tutto il team una coppia molto forte, ed enormemente motivata. Ho conosciuto personalmente Lorenzo solamente in questi ultimi mesi, e giorno dopo giorno mi è piaciuto sempre di più: sono sicuro che anche grazie all’aria familiare che si respira dentro al nostro team potrà dimostrare nuovamente tutto il suo potenziale. Voglio ringraziare Yamaha Motor Europe, che ci ha aiutato nella riuscita dell’operazione, ed in particolare Andrea Dosoli, con il quale da anni ho un fantastico rapporto".