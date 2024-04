MotoGp, che duello tra Bagnaia e Marquez: "Adesso pensare a vincere non è più una chimera"

Che spettacolo questa MotoGp. Il duello tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez regala emozioni, con il tre volte campione del mondo a battere lo spagnolo al culmine di una sfida al cardiopalma. A Jerez de la Frontera dove quattro anni fa era iniziato un calvario sportivo, il portacolori del team Gresini è tornato sul podio, prendendosi 20 punti che lo catapultano a 32 lunghezze da Jorge Martin, incappato in un pesantissimo zero in chiave campionato.

L'ex pilota della Honda Repsol, che scattava dalla pole, ha così riscattato la delusione della Sprint Race, che l'ha visto finire a terra mentre si trovava al comando (il 93 è stato capace di rientrare in pista e chiudere comunque a punti). “Sono stato fin troppo cauto all’inizio nei primi 5 giri - commenta l'otto volte campione del mondo -. La caduta nella Sprint Race ha influito e volevo arrivare al traguardo. Poi però ho visto la possibilità di vincere e ci ho provato. Pecco si è difeso con forza, ma sono gare e va benissimo così. Adesso pensare a vincere non è più una chimera, godiamoci questo ritorno al podio e alla velocità”.

Grandissima prova anche per Alex Marquez, quarto dopo una grande battaglia con Brad Binder. "E' stato uine settimana molto positivo e abbiamo fatto molto bene nonostante un piccolo problema con il freno anteriore - commenta il 73 -. Adesso abbiamo un test importante e rimaniamo concentrati".