MotoGp, la pressione delle gomme penalizza Marquez: "Penso già alla Germania"

Weekend amaro per il Team Gresini in quel di Assen. Marc Marquez aveva chiuso al quarto posto la gara, ma la beffa è arrivata dopo il traguardo, con la penalità per la pressione alle gomme in parte dovuta ad un contatto alla curva uno. 16 secondi che valgono la 10ª piazza finale e 6 punti.

“Purtroppo, anche se per un dato minimo, siamo fuori dalle regole sulla pressione delle gomme e accettiamo la penalità - le parole dell'otto volte campione del mondo -. Un peccato uscire da qui con pochissimi punti, avrei potuto chiudere con due quarti posti e invece". Marquez ha avuto un acceso duello con Enea Bastianini, terzo al traguardo alle spalle del vincitore "Pecco" Bagnaia e di Jorge Martin: "Il tocco con Bastianini ha influito sulla pressione, ma non cerchiamo scuse, stavo giocando bene con la pressione delle gomme fino a quel momento. Adesso chiudiamo questo fine settimana e pensiamo alla Germania”.

Alex Marquez che partiva dalla prima fila non trova il passo perfetto e non va oltre l’ottava posizione (poi promossa a settima con la penalità del fratello). “E' stata una gara difficile anche se il fine settimana è positivo - afferma il 73 -. Con la gomma dura anteriore abbiamo fatto fatica a far girare la moto, ma avremmo sofferto troppo con la gomma morbida. Ci sarà da lavorare già in Germania per capire come migliorare. I dati di oggi ci serviranno sicuramente per le prossime gare, abbiamo le idee chiare e speriamo di riuscire a metterle in pratica già al Sachsenring”. Punti comunque importanti e fiducia in vista del Sachsenring in programma tra meno di una settimana dove entrambi cercheranno di rifarsi prima della pausa estiva.