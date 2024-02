MotoGp, Marc Marquez archivia i test in Malesia: "Devo togliermi 11 anni di abitudini su un'altra moto"

Quarantasette giri nel primo giorno. Ben settantadue nel secondo. E quindi la chiusura con altri cinquantaquattro passaggi a referto. Sono ben centosettantatré i giri totalizzati da Marc Marquez nella tre giorni di test a Sepang, in Malesia. Un meteo caldo, ma clemente, ha permesso un lavoro di continuità nel box del team Gresini, dove l'otto volte campione del mondo e il fratello Alex hanno portato avanti il proprio programma. Per Alex si è trattato di conoscere la versione 2023 assaggiata a Valencia, mentre per Marc è stato il primo vero e proprio riscontro con la Desmosedici appena conosciuta.

“Ho girato davvero tanto in questi giorni, anche nel day 1 nonostante i problemi che abbiamo affrontato e risolto brillantemente - le parole di Marc -. L’obiettivo era capire la moto il più possibile e passo dopo passo stiamo migliorando. Soffriamo un po’ di più a livello di time attack, dove forse si lavora più d’istinto, ma anche da questo punto di vista abbiamo fatto qualche passo in avanti nel day 3. Dal secondo giorno in poi abbiamo iniziato a divertirci un po’ sulla moto, anche se non la sento ancora mia. Devo levarmi 11 anni di abitudini su un’altra moto e ci vorrà ancora tempo, ma la progressione è stata buona e dobbiamo essere soddisfatti di questo primo test su un tracciato mai propriamente mio”.

"Giorno dopo giorno abbiamo capito sempre di più la versione 2023 della Desmosedici e devo dire che rispetto a come avevamo corso qui lo scorso anno, abbiamo cambiato parecchio - afferma Alex, che in Malesia vinse la Sprint Race della passata stagione -. La moto cambia nella distribuzione del peso e ci siamo dovuti adattare, devo dire con buoni risultati. C’è stato tempo di ritrovare ritmo, di fare qualche simulazione di sprint. I tempi sono buoni, ma in un test contano sempre relativamente e sarebbe un errore fare paragoni con lo scorso anno già che le condizioni della pista di questi giorni sono state decisamente più adatte alla performance”. Insomma, buone sensazioni e già parecchia voglia di misurarsi con le curve di Losail per il Team Gresini MotoGP, tra poco più di una settimana (19-20 febbraio).