MotoGp, Marquez show: un gran regalo al Team Gresini nella millesima gara

Con un gran sorpasso all’ultimo giro su Pecco Bagnaia, Marc Marquez si prende il secondo posto al Gran Premio di Francia a Le Mans, regalando il 220esimo podio su mille gara al team Gresini. Per il 93 una rimonta pazzesca, costante e senza esitazioni che lo ha portato in seconda posizione alle spalle di Jorge Martin. Il risultato l’ha lanciato al terzo posto in classifica a 40 punti dal portacolori del team Prima Pramac. Marquez ha bissato il secondo posto della Sprint Race del sabato. “Ho fatto un’ottima partenza anche se non come quella della Sprint -. Però c’era più tempo per recuperare e avevamo un gran ritmo. Ho perso un po’ di tempo con Diggia e prima con Viñales, per nulla facile da superare. Poi quando sono arrivato a Martin e Bagnaia mi aspettavo che attaccasse ma visto che non l’ha fatto, ci ho provato io. Nell’ultimo giro avevo qualcosa in più e ho rischiato”. Decimo posto per Alex Marquez: “Il passo era buono e visto da partivamo abbiamo salvato la domenica. Non possiamo essere soddisfatti, ma tutto sommato guardiamo a Barcellona con le idee chiare su come lavorare e non ripetere gli errori dell’inizio di questo fine settimana. Le ambizioni sono diverse ovviamente, ma prendiamo tutto il positivo di questo fine settimana”.