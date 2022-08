Non solo F1: all’Historic Minardi Day oltre 100 auto d'epoca hanno colorato l'autodromo di Imola

Non solo Formula 1, Prototipi e monoposto formula. Nella due giorni dell’Historic Minardi Day oltre 100 auto d’epoca sono accorse domenica mattina all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il Raduno Terre di Romagna, che ha preso ufficialmente il via nel paddock del tracciato del Santerno, allo sventolare della bandiera tricolore effettuato da Giancarlo Minardi in persona. Le vetture successivamente si sono dirette in direzione di Lugo, dove si è svolta un’interessante visita presso il Museo Francesco Baracca.

Dopo il tour all’interno del museo che ospita lo Spad VII del maggiore Baracca, su cui campeggia il cavallino rampante ripreso da Enzo Ferrari, gli ospiti si sono diretti verso Faenza per un pranzo a base di prodotti tipici. Il tour è proseguito con un passaggio in Piazza del Popolo, per poi attraversare Brisighella e culminare con l’ingresso nuovamente in autodromo, dove si è svolta un’emozionante parata di tutte le vetture storiche che hanno aderito ad una giornata all’insegna della passione per le bellezze del territorio e la passione per le quattro ruote.