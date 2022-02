Nuoto pinnato, successo per i nuotatori diversamente abili al Trofeo bizantino città di Ravenna

Un medagliere ricco per il Centro Sport Terapia Judo Ravenna al Trofeo Bizantino Città di Ravenna, gara di nuoto pinnato, disputata a Ravenna lo corso weekend. La società ravennate si è messa in luce nella categoria disabili, inserita per il secondo anno nella manifestazione, portando Andrea Bassi (classe 1973), Sara Lazzari (2003), Matteo Laghi (2004), Raul Cornea (2000), Elia Bazzocchi (1995) e raggiungendo il gradino più alto del podio nei 50 metri e 100 metri. L’associazione sportiva Centro Sport Terapia Judo Ravenna, allenata dal tecnico Federale Silvia Pagliai, da anni impegnata nel nuoto solo da alcuni mesi ha inserito il nuoto pinnato potendo così partecipare al Trofeo.