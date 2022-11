Nuoto, 8 medaglie per i faentini al decimo Trofeo Città di Reggio Emilia

Domenica impreziosita da 8 medaglie quella appena trascorsa per i nuotatori agonisti del Centro Sub Nuoto Club 2000 in gara nel decimo trofeo Città di Reggio Emilia alla piscina Melato in vasca da 25 metri. A brillare di più sono le due conquistate da Massimo Minardi (categoria Ragazzi, 2007) vincitore nei 50 metri rana e terzo nei 100 rana, mentre suonano come avvertimento per gli avversari nelle prossime competizioni le tre medaglie d’argento messe al collo da Alex Gaddoni (Ragazzi, 2008): nei 100 misti, nei 100 farfalla e nei 200 farfalla. Si conferma ad alto livello Nicola Bruschi (Juniores, 2006) classificatosi terzo nei 100 misti; in campo femminile sono ottimi il secondo posto di Anna Bolzon (Ragazze) nei 100 stile libero e il terzo di Andrea Maltoni (Juniores, 2006) nei 200 dorso.

“Si trattava del secondo appuntamento stagionale - commentano soddisfatti ad una voce coach Marco Fregnani (allenatore di Seniores, Cadetti e Juniores) e Fabrizio Zani (coach dei Ragazzi) -. Diverse conferme e qualche sorpresa confermano il trend positivo di questo inizio stagione. Il gruppo sta affinando la condizione in vista degli impegni di dicembre che lo vedranno impegnato nelle tre prove di qualificazione a livello di Emilia-Romagna e nella fase regionale della Coppa Caduti di Brema”.

Per i portacolori della società di Faenza ci sono solo pochi giorni di allenamento, perché domenica prossima 20 novembre saranno impegnati alla piscina “Gianni Gambi” di Ravenna nel 16° Meeting del Mosaico in vasca da 50 metri. Per le nuotatrici e i nuotatori delle categorie Esordienti b a il pomeriggio sarà dedicato alle gare della prima parte del 1° turno del Torneo Invernale che per gli atleti del Centro Sub Nuoto si svolgeranno alla piscina di Pinarella di Cervia in vasca da 25 metri.

Nella stessa giornata torneranno a gareggiare i nuotatori Master (over 25 anni) dopo le buone prestazioni offerte ai 18esimi Campionati Europei svoltisi dal 28 agosto al 4 settembre a Roma: alla prima uscita stagionale saranno di scena al 19° Trofeo De Akker in programma in vasca da 50 metri alla piscina “Carmen Longo” presso lo stadio comunale “Dall’Ara” a Bologna.

Nel settore della pallanuoto slitta a sabato 26 novembre l’incontro tra Ravenna e Centro Sub Nuoto Faenza nell’ambito del Campionato Invernale Under 16: la partita si giocherà alle 18.15 alla piscina “Gambi” di Ravenna, mentre le altre cinque semifinali restano tutte programmate nel pomeriggio di domenica prossima a Reggio Emilia.