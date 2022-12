Nuoto, bene le prime prove dei faentini in vasca corta

E’ in arrivo un weekend intenso per gli atleti del Centro Sub Nuoto Club 2000 impegnati nei campionati giovanili di pallanuoto e nella giornata conclusiva di un’importante competizione in vasca corta. Nel settore della pallanuoto l’ultimo atto del Campionato Invernale Under 16 della Fin vedrà i ragazzi di coach Piero Calderoni giocare domenica 18 dicembre alle 14.45 alla piscina “Gianni Gambi” di Ravenna contro la Persicetana, per la definizione degli ultimi posti della classifica finale. Dopo l’esordio poco felice a Riccione nel Campionato Uisp Emilia-Romagna, la squadra Under 13 sarà invece impegnata sabato 17 dicembre alle 16.30, ancora in trasferta, alla piscina del Centro “Negri” di Parma contro la Coop Parma B. La fine settimana dedicata alla pallanuoto della società di Faenza si completerà con l’Open Day di sabato 17 dicembre, in programma alle 15 nella piscina comunale di Piazzale Pancrazi: allenatori e atleti aspetteranno coloro che vorranno unirsi a loro per giochi con la palla di gruppo, nuoto con la palla e altro; sono attesi giovanissimi, giovani e meno giovani.

Nel settore del nuoto agonistico domenica 18 dicembre a Forlì è in programma la terza ed ultima giornata conclusiva della prima parte della prima prova del Campionato Regionale di Categoria in Vasca Corta (CRCVC). Dopo il termine di queste gare sarà possibile stilare un bilancio delle prestazioni delle ragazze e dei ragazzi del Centro Sub Nuoto Faenza, che gli scorsi giovedì 8 a Riccione e domenica 11 dicembre a Forlì hanno messo in mostra una buona condizione complessiva. In campo femminile si sono messe in evidenza Andrea Maltoni (2006), Giada Minelli (2008), Elena Sangiorgi (2007), Gaia Gionta (2005), Anna Bolzon (2009), Martina Venieri (2003), Penelope Sangiorgi (2007); in campo maschile Filippo Rondinini (2006), Filippo Franchi (2003), Nicola Bruschi (2006), Davide Ranieri (2004), Mattia Pini (2008), Alex Gaddoni (2008). Per i nuotatori faentini il 2022 terminerà venerdì 23 dicembre nella prima e nella seconda parte della Coppa Caduti di Brema allo Stadio del Nuoto di Riccione.