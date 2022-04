Nuoto, il faentino Michele Busa in evidenza al Campionato italiano

Il Campionato italiano primaverile Assoluto di nuoto, andato in scena a Riccione a cavallo dello scorso weekend, ha visto tra i protagonisti il ventenne faentino Michele Busa, atleta di punta del Centro Sub Nuoto Club 2000. Nei 50 metri dorso ha raggiunto il 5° posto, nei 100 farfalla è giunto 8°, mentre nei 50 farfalla si è classificato 16° in un contesto di altissimo valore tecnico.

“Basti pensare che da questo Campionato venivano selezionate ben tre diverse squadre nazionali, vista la concomitanza di molti eventi: Mondiali, Universiadi e Giochi del Mediterraneo - puntualizza l’allenatore Marco Fregnani -. Tutti i nuotatori si sono presentati in gran forma e Michele non è stato da meno. Nei 50 dorso percorsi in 25”44 è riuscito a ritoccare il proprio primato e questo non è sempre scontato in una gara così breve e ricca di particolari tecnici, e raggiungendo il 5° posto rimane qualche porta aperta alla speranza di una convocazione".

"Nei 100 farfalla non è riuscito ad esprimere al meglio la velocità iniziale come dimostrato nei giorni precedenti nella mezza distanza e questo l'ha visto toccare a metà gara molto staccato dal resto del ‘gruppo’, nella vasca di ritorno invece è risultato il secondo più veloce e si è riportato a ridosso degli avversari ma purtroppo non è bastato per poter guadagnare qualche posizione - aggiunge un soddisfatto Fregnani -. Il tempo è molto vicino al migliore fatto registrare quest'estate e, considerando che siamo arrivati a questo Campionato senza la possibilità di allenamenti in vasca lunga a differenza della quasi totalità degli avversari, lascia a Busa buone speranze per il proseguimento della stagione”.