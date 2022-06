Nuoto, in gara gli esordienti faentini: Lorenzo Dotti vince in quattro specialità

Il Centro Sub Nuoto Club 2000 di Faenza fa il pieno di medaglie al 46esimo Trofeo nazionale “Città di Modena” che si è svolto tra venerdì e sabato alla piscina “Dogali”. La società di Faenza, pur partecipando con i soli Esordienti A, è riuscita a piazzarsi al quarto posto nella classifica di società, e, per quanto riguarda questa categoria giovanile, ha così concluso la stagione nel modo migliore.

Hanno firmato prestazioni di rilievo: Lorenzo Dotti vincente nei 50 e 200 dorso nei 100 stile e nei 50 farfalla; Filippo Cartilari primo nei 100 e 200 rana e 2° nei 200 misti; Marco Montevecchi primo nei 100 farfalla e 3° nei 50 farfalla; Mattia Moretti 2° nei 50 farfalla e 100 stile e 3° nei 100 rana; Lorenzo Gentilini 2° nei 50 dorso; Greta Amadei vittoriosa nei 100 e 200 farfalla e nei 100 rana e 3^ nei 50 rana; Gaia Loreti prima nei 200 rana e 3^ nei 100 rana e 200 misti; Iolanda Rubboli prima nei 200 misti; Beatrice Tambini seconda nei 50 e 200 dorso e terza nei 100 dorso; Ilaria Alberani 2^ nei 50 e 100 rana; Serena Bandini 2^ nei 200 rana e 200 misti; Alessandra Bandini 3^ nei 100 farfalla.

I nuotatori faentini delle categorie Assoluti sono invece impegnati fino a martedìnelle qualificazioni ai Campionati Regionali estivi di Categoria in Vasca Lunga alla Multieventi Sport Domus di Serravalle nella Repubblica di San Marino. Proprio martedì inoltre prendono il via allo Stadio del Nuoto di Riccione i Campionati italiani Master di nuoto che fino a domenica 3 luglio vedranno impegnati nelle due vasche da 50 metri a 10 corsie diversi atleti del Centro Sub Nuoto Club 2000.