Nuoto, la faentina Angelica Donati va due volte a podio nel Campionato a Squadre

Il nuoto in corsia è stato protagonista negli ultimi giorni per il Centro Sub Nuoto Club 2000 che ha mandato in acqua decine di atleti. Alla fase regionale del Campionato italiano a Squadre di nuoto per la categoria Ragazzi, andata in scena alla piscina “Carmen Longo” di Bologna, la società di Faenza è riuscita a ottenere un buon nono posto in campo maschile, mentre a livello femminile non è andata oltre il sedicesimo, a causa di diverse assenze, nonostante prestazioni di ottimo livello, tra tutte quelle di Angelica Donati, seconda nei 400 stile libero e terza nei 400 misti. A Bologna il Centro Sub Nuoto ha schierato anche Nicola Alberani, Nicola Bruschi, Amedeo Ferrini, Francesco Fiorentini, Alex Gaddoni, Massimo Minardi, Filippo Rondinini, Anna Bolzon, Benedetta Donati, Giulia Fiorentini. Il prossimo appuntamento è fissato dal 3 al 5 giugno al Trofeo Nicoletti a Riccione, dove parteciperà un ristretto gruppo di atleti.

La piscina di Forlimpopoli ha ospitato domenica scorsa le Finali dei Campionati regionali Libertas 2022 di nuoto, manifestazione intitolata a Rodolfo Nisiro, compianto presidente della società manfreda. Il Centro Sub Nuoto Club ha partecipato con gli Esordienti C maschi e femmine e con le Esordienti B femmine, conquistando ben nove risultati da podio. Maria Morini ha vinto nei 50 farfalla e nei 100 misti e si è piazzata seconda nei 50 rana; Sofia Baraccani è medaglia d’oro nei 50 rana; Gioia Ghinassi è giunta seconda nei 50 farfalla e terza nei 100 misti; Giuseppe Lega ha ottenuto il secondo posto nei 50 farfalla, il terzo nei 50 rana e nei 100 misti. Hanno partecipato alla kermesse anche Diego Karaj, Elia Felici, Nicolò Babini, Alessandro Di Pompeo, Francesco Testa, Giada Grillini, Miranda Fabbri, Alessio Lombardi, Arianna Viola, Sophie Tassinari.

Al 17° Trofeo Città di Prato - Memorial Federico Bertini di nuoto per Master ha partecipato nel week end per la società di Faenza il solo Dario Montanari (categoria M 50), che nei 50 metri stile libero ha fatto registrare il suo miglior tempo (37”97) classificandosi nono, mentre nei 50 rana è giunto ottavo.

Pesante sconfitta della Prima Squadra di pallanuoto nell’ambito della 15^ giornata del Campionato Fin di Serie C Girone 4 (Emilia-Romagna/Marche): sabato scorso alla piscina “Gianni Gambi” di Ravenna è stata battuta dagli ospiti bolognesi della Persicetana per 2 a 12 (0-4; 1-3; 0-3; 1-2). Il team di San Giovanni in Persiceto ha impiegato pochi minuti già nel primo tempo a prendere le misure ai faentini per poi imporre il proprio gioco.

Non è andata bene neppure alla formazione Under 16 che domenica ha affrontato Ravenna in trasferta, tornando a casa con una sconfitta per 7 a 9, figlia di una partita bella ed equilibrata che poteva anche essere vinta. Per la squadra allenata da Piero Calderoni, la 4^ giornata nella 2^ fase del Campionato Regionale Fin Under 16 riserva l’incontro nella piscina di casa contro la Penta Modena, in programma domenica 5 giugno alle 15.

E’ invece arrivata una vittoria “a tavolino” per 5 a 0 per il team Under 13 allenato da Giulia Bonoli: per la 6^ giornata di ritorno del Campionato regionale Uisp doveva ospitare sabato scorso lo Sterlino Bologna che però non è riuscito a schierare la squadra. I faentini torneranno in acqua domenica 5 giugno alle 17 per ospitare l’Emilia Codigoro, battuta all’andata per 21 a 4.