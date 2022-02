Nuoto sincronizzato: tra salti, spinte e musica tornano in vasca le atlete di Swimfit

Domenica si è svolta nella piscina comunale di Ravenna il saggio di nuoto sincronizzato delle atlete della società ravennate Swimfit. Per garantire la sicurezza di atlete e allenatrici, la squadra ha deciso di organizzare il saggio in diretta streaming sulla pagina Facebook della società, rinunciando al pubblico in presenza. "Ci è mancato tanto il tifo dei genitori ma il calore delle altre ragazze dalle tribune era tangibile", fa sapere il team ravennate.

"Veniamo da anni difficili e come sappiamo, le condizioni attuali ancora non permettono di fare tutto, ma questo non ci ha fermate - continua il team di Swimfit - Proprio la mancanza di quelle sensazioni che ci sono state tolte per troppi mesi, ci ha spinto a fare comunque il saggio e a divertirci di nuovo. Le/i sincronette/i sono arrivate/i con i loro costumi colorati d'azzurro, il concio e le mascherine, cariche/i per mostrare il lavoro di mesi. L'ansia e l'emozione si sentono, le più piccole cercano l'abbraccio e il conforto delle allenatrici sorridenti".

Le atlete più esperte sulle note di una musica ispirata al film "IT", hanno rotto il ghiaccio con salti e spinte che hanno lasciato il pubblico online senza fiato. Poi, tappanaso e sorriso, uno dopo l'altro i 14 gruppi si sono tuffati, soli, doppi e a squadre, tra gli applausi delle compagne sulle panchine e l'emozione dei genitori a casa. Gli atleti più piccoli di 6 anni hanno fatto sorridere con la loro timidezza ed eleganza. Le master hanno poi concluso il saggio con un tango remixato che le ha viste affrontare di nuovo insieme un balletto, dopo tanti anni. "Si torna a casa con tanta gioia e con ancora più voglia di ballare nell'acqua, il nostro habitat naturale".