Nuoto, trionfo dei faentini al Meeting del Mosaico, i Master brillano al Trofeo Città di Riccione

Terzo posto nella classifica per Società, 11 medaglie d’oro, 10 d’argento e 13 bronzi: le nuotatrici e i nuotatori Assoluti del Centro Sub Nuoto Club 2000 hanno “sbancato” domenica scorsa al 15° Meeting del Mosaico di Ravenna. L’atleta di punta della società di Faenza, il ventenne Michele Busa, ha vinto nei 50 metri farfalla: un buon test in vista della sua partecipazione al Campionato Italiano Invernale in vasca corta a Riccione il 30 novembre e l’1 dicembre.

In campo maschile è arrivato il doppio successo per Davide Ranieri (Juniores) nei 50 dorso e nei 50 stile libero e per Nicola Bruschi (Ragazzi) nei 100 stile libero e nei 100 dorso, mentre Amedeo Ferrini (Ragazzi) ha sbaragliato la concorrenza nei 50 farfalla. Mattia Gaddoni (Seniores) ha conquistato la piazza d’onore nei 50 e nei 100 rana, così come Matteo Cristofori (Juniores) nei 100 dorso. Si sono classificati al terzo posto nella categoria Ragazzi Alex Gaddoni nei 50 farfalla, Filippo Rondinini nei 200 farfalla, Nicola Alberani nei 200 dorso, Massimo Minardi nei 100 rana e Francesco Fiorentini nei 100 dorso, oltre a Filippo Franchi (Seniores) nei 50 farfalla.

In campo femminile si registrano le splendide prestazioni di Penelope Sangiorgi (Juniores) prima nei 200 dorso, seconda nei 50 e nei 100 dorso, di Andrea Maltoni (Juniores) oro nei 400 misti, argento nei 50 rana, bronzo nei 50 dorso, di Giada Minelli (Ragazze) vincente nei 200 farfalla, in piazza d’onore nei 100 farfalla, di Angelica Donati (Ragazzi) prima nei 400 misti, seconda nei 200 stile libero, di Sofia Salaroli (Seniores) vittoriosa nei 200 misti e terza nei 200 rana. Non sono da meno i risultati ottenuti da Anna Bolzon (Ragazzi) seconda nei 50 rana e terza nei 100 stile libero, di Martina Venieri (Seniores) nei 200 misti, di Gaia Gionta (Seniores) terza nei 50 e nei 100 rana, di Eleonora Fiorentini (Juniores) terza nei 200 dorso e di Elena Sangiorgi (Juniores) terza nei 400 stile libero.

Per i nuotatori Master faentini il 17° Trofeo Città di Riccione, andato in scena sabato e domenica scorsi allo Stadio del Nuoto con più di 600 partecipanti, era l’ultimo del 2021 ed ha riservato altre soddisfazioni. La pattuglia del Centro Sub Nuoto Club 2000 era ridotta a 11 elementi: purtroppo, essendo le iscrizioni a numero chiuso, alcuni hanno dovuto adattarsi a gareggiare in specialità a cui non si sono allenati come nelle proprie. Questo però non ha influito sull’ottimo esito complessivo della spedizione riccionese. L’inossidabile Annamaria Chillemi (categoria M40) ha vinto nei 50 metri farfalla ed ha ottenuto il secondo posto nei 100 dorso, mentre una bella medaglia d’oro è finita al collo della sempre presente Veronica Molnar (M50) nei 100 dorso. In campo maschile Alessandro Amadei (M35) ha vinto nei 100 dorso ed è giunto terzo nel 50 stile libero; Stefano Schiumarini (M60) è d’oro nei 100 dorso e di bronzo nei 50 farfalla; Nicola Messina (M35) ha conquistato l’argento nei 200 rana, mentre Dylan Tozzi (M30) il bronzo nei 200 rana.

Dopo l’annullamento dell’8° Trofeo Fanatik Team a Forlì che era programmato per domenica 28 novembre, il prossimo impegno dei nuotatori Master è fissato per sabato 8 e domenica 9 gennaio al 20° Trofeo Città di Ravenna.