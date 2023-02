Nuoto, venti medaglie per i master faentini ai Campionati regionali

Man bassa di medaglie delle nuotatrici e dei nuotatori Master della società di Faenza ai Campionati Regionali Emilia-Romagna in vasca da 25 metri che sono andati in scena nelle due scorse domeniche. Il Centro Sub Nuoto Club 2000 si è presentato all’appuntamento di Riccione con 22 concorrenti, che hanno dovuto vedersela con 800 atlete ed atleti di 68 società. Per cinque dei portacolori manfredi sono arrivati addirittura due titoli regionali: la veterana Laura Rava (categoria M80) ha vinto nei 50 e nei 100 metri stile libero; Annamaria Chillemi (M45) nei 400 stile libero e nei 200 farfalla; Nadia Cerchierini (M30) nei 50 e nei 100 rana; Stefano Schiumarini (M60) nei 100 rana e nei 100 misti; Luca Stroppa (U25) nei 50 e nei 200 rana.

Alessandro Amadei (M40) è medaglia d’oro nei 100 dorso e d’argento nei 200 dorso, così come Gabriella Garavini (M60) prima nei 50 stile libero e seconda nei 100 stile libero. Sono andati a medaglia anche Silvia Calderoni (M50) argento nei 50 dorso, Marcello Savini (M25) argento negli 800 stile libero, Stefano Tummarello (M25) bronzo nei 50 stile libero e, al suo primo podio, Davide Dragoni (U25) bronzo nei 400 stile libero. Si sono classificate entrambe al terzo posto le staffette 4 per 50 stile libero: nella categoria maschile 110/119 composta da Filippo Mallamaci, Leopoldo Liverani, Nicolò Rinaldi e Stefano Tummarello; nella categoria mista 160/199 formata da Leopoldo Liverani, Annamaria Chillemi, Gabriella Garavini e Nicolò Rinaldi. Il prossimo impegno dei Master del Centro Sub Nuoto Faenza è per l’8° Trofeo Fanatik Team a Forlì di domenica 12 marzo.

Gli atleti e le atlete agonisti delle categorie Assoluti allenati da Marco Fregnani erano in gara per la seconda prova di qualificazione al Campionato regionale di Categoria in vasca corta spalmata in tre giornate: 11, 12 e 19 febbraio. Tutti i componenti la squadra faentina continuano a crescere, migliorandosi sia cronometricamente sia tecnicamente; diverse prestazioni dovrebbero garantire l'accesso alle Finali in programma a marzo. Si è messo in evidenza Alex Gaddoni, che è andato vicinissimo a centrare il tempo limite per i Criteria Nazionali nei 200 farfalla. Per gli agonisti il prossimo appuntamento è fissato per domenica prossima 26 febbraio a Forlì al 1° Trofeo Motion, che vedrà al via anche atleti della Nazionale come Alessandro Miressi, Ilaria Cusinato e Silvia Scalia.

Nella pallanuoto la squadra Under 16 ha ospitato Ravenna giovedì 16 febbraio nell’ambito della 2^ giornata nel Girone C della fase di qualificazione del Campionato Regionale Fin 2023 rimediando una sconfitta per 7 a 9. I giovani faentini erano partiti bene chiudendo il primo tempo in vantaggio per 3 a 1; nel secondo Ravenna ha dato chiari segnali di recupero, anche se all’intervallo era Faenza a condurre per una lunghezza. Nel terzo tempo è calato il ritmo dell’incontro e Ravenna ne ha approfittato per portarsi in vantaggio. Nella quarta frazione non è riuscito l’orgoglioso tentativo di rimonta del Centro Sub Nuoto. Al termine coach Piero Calderoni si è detto comunque soddisfatto per il miglioramento generale, anche se la sua squadra deve prendere più coraggio in fase di attacco. L’unico indisponibile della partita era il portiere titolare Zanzi, sostituito nell’occasione egregiamente da un giocatore. Nella terza giornata il team di Faenza ospiterà domenica prossima la Persicetana.

Dopo tre successi in altrettanti incontri nel Campionato regionale Uisp i Master della pallanuoto sono ora attesi dagli scontri al vertice della classifica: giovedì 23 febbraio alle 21.30 riceveranno Riccione, poi sabato 4 marzo alle 18 saranno in trasferta a Novafeltria nel riminese contro la Polisportiva Valmarecchia.