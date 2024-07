Un "pezzo" di Ravenna alle Olimpiadi: Marco Tosi Brandi convocato come ufficiale tecnico per la pallamano

Ancora pochi giorni di attesa e l'evento sportivo per eccellenza, i Giochi Olimpici, vedranno la cerimonia di apertura a Parigi lungo il fiume Senna.

Migliaia di sportivi, atleti, tecnici, officials, dirigenti, arbitri, saranno parte attiva delle gare e competizioni, sul territorio francese. E a tal proposito, un'importante convocazione è giunta per Marco Tosi Brandi. Già docente di Scienze motorie e sportive presso l'Itis Baldini e delegato Coni di Ravenna, Tosi Brandi avrà la funzione di 'Technical Official' per la International Handball Federation, per la disciplina della Pallamano.

Il torneo olimpico di pallamano, cui partecipano dodici nazioni maschili e dodici femminili, prevede lo svolgimento delle gare di qualificazione a Parigi, Paris South Arena, mentre le gare dei quarti di finale, con le finali comprese, si svolgeranno a Lille Pierre Mauroy Stadium in un impianto da oltre ventisettemila posti, con previsioni di sold out.