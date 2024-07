Nuoto, oro e argento per la ravennate Chiara Sama agli Europei juniores

Un oro e un argento: questo il bottino della ravennate Chiara Sama agli Europei juniores di Vilnius, in Lituania. La nuotatrice della Rinascita Nuoto Team Romagna, con la nazionale juniores italiana è riuscita a ottenere un grande risultato. Prima è arrivata la vittoria nella 4×100 stile libero, dove Chiara (56″27 pp) ha gareggiato insieme allecompagne di staffetta Sara Curtis (54″74), Cristiana Stevanato (55″12) e Caterina Santambrogio 54″99, per un tempo complessivo di 3’41″12. Poi è arrivato l'argento nella 4×200 stile libero: stavolta Chiara (2″02″62 pp), era in staffetta con Bianca Nannucci (2’00″52), Ludovica Terlizzi (2’01″03) e Lucrezia Domina (1’59″54) e con un complessivo di 8’01″71, sono state superate solo dall'Ungheria.